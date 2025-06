Colonnine per auto elettriche tutte disattivate a Borgomanero

A Borgomanero, i possessori di veicoli elettrici si trovano in difficoltà: tutte e sei le colonnine di ricarica Enel X sono disattivate, lasciando la città senza infrastrutture sostenibili. La mancanza di interventi concreti e la responsabilità frammentata tra Enel X, E-Distribuzione e il Comune evidenziano un problema urgente che rischia di compromettere il futuro green di Borgomanero. È ora di chiedere azioni chiare e immediate per una città più sostenibile.

