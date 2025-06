Colonie feline assediate dai rifiuti E c' è chi scarica il micio domestico che non vuole più

una tranquilla oasi di solidarietà rischia di essere minacciata dall’inciviltà e dall’indifferenza. I rifiuti abbandonati e il rilascio involontario di gatti domestici creano un grave squilibrio, mettendo a rischio la vita di questi affetti amici felini. È fondamentale sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare e proteggere le colonie feline, perché ogni gesto di cura può fare la differenza per il loro futuro.

Nel cuore di Agrate Brianza, lungo via Archimede, una piccola colonia felina di circa otto gatti, tutti censiti e sterilizzati, vive grazie alla dedizione di Milena Rosellini, volontaria ENPA Monza e Brianza, e di un gruppo di cittadini che ogni giorno si prendono cura di loro. Ma quella che.

