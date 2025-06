Colombiano Di Costanzo e Mirra presentano le firme | corsa a 3 per la Provincia

La sfida per la presidenza della Provincia di Caserta si infittisce: tre candidati, tre visioni per il futuro della provincia. Anacleto Colombiano, Angelo di Costanzo e Antonio Mirra si contendono il ruolo, portando con sé esperienze e progetti diversi. Dopo aver depositato le firme necessarie, la corsa a tre si apre ufficialmente, promettendo un confronto acceso e ricco di spunti. Chi avrà la meglio?

Sono tre gli aspiranti alla presidenza della Provincia di Caserta. I candidati, in ordine alfabetico, sono Anacleto Colombiano, sindaco di San Marcellino, Angelo di Costanzo, sindaco di Alvignano, e Antonio Mirra, sindaco di Santa Maria Capua Vetere. I tre hanno depositato le firme necessarie.

