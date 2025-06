Colombia zattere e kayak sorpresi da inondazione sul fiume Guejar | i soccorsi in elicottero

Una tranquilla giornata sul fiume Güejar si è trasformata in una drammatica emergenza in Colombia centrale, quando un'improvvisa inondazione ha spazzato via zattere e kayak, causando la perdita di vite umane e numerosi soccorsi d'emergenza. La lotta contro le acque impetuose continua, con operazioni di salvataggio che coinvolgono elicotteri e squadre di soccorso, mentre si cerca di ricostruire questa tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale.

Diverse zattere e un kayak si sono capovolti venerdì sul fiume Güejar, nella Colombia centrale, a causa di un’ improvvisa inondazione che ha provocato la morte di almeno quattro persone, ha riferito l’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi. L’agenzia ha confermato che 22 persone sono state salvate e che si sta lavorando per estrarre altre due persone trovate nel fiume con l’aiuto di elicotteri dell’aeronautica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colombia, zattere e kayak sorpresi da inondazione sul fiume Guejar: i soccorsi in elicottero

