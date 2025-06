Coldiretti Caserta alziamo la guardia contro la cinipide del castagno

Coldiretti Caserta alza la guardia contro la minaccia del cinipide del castagno, un nemico silenzioso che mette a rischio uno dei tesori della nostra terra. Con nuovi attacchi segnalati in Campania, è ormai chiaro che serve un intervento immediato e coordinato. È il momento di unire le forze e agire subito: solo cosÏ potremo salvare il nostro patrimonio boschivo e garantire un futuro sostenibile per il settore castanicolo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una nuova ondata di attacchi alla produzione castanicola della Campania. Nei giorni scorsi sono stati segnalati nuovi attacchi del cinipide sulla pianta del castagno, una circostanza che ha risvegliato i periodi bui attraversati dal settore solo pochi anni fa. “Urge un incontro urgente con gli organi competenti della Regione Campania per la costituzione di un tavolo di monitoraggio costante del cinipide” questo l’invito avanzato dal presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico che ha firmato il documento di richiesta avanzato all’Ente di Palazzo Santa Lucia insieme al direttore Giuseppe Miselli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Coldiretti Caserta, alziamo la guardia contro la cinipide del castagno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cinipide Castagno Coldiretti Caserta

Coldiretti Caserta, alziamo la guardia contro la cinipide del castagno - Una nuova ondata di attacchi alla produzione castanicola della Campania. Nei giorni scorsi sono stati segnalati nuovi attacchi ... Scrive reportweb.tv

Emergenza cinipide del castagno: Coldiretti sollecita ladozione di interventi con un sit-in - Per sollecitare l'adozione degli interventi necessari a far fronte alla grave emergenza fitosanitaria che sta colpendo i castanicoltori campani in seguito agli intensi attacchi dell'insetto Cinipide ... Come scrive casertanews.it

Cinipide Castagno, Coldiretti Avellino: “Bisogna intervenire con misure fitosanitarie” - Per fronteggiare la “battaglia” contro il cinipide del castagno, che ha devastato in questi anni interi ... fondamentali per favorire la lotta biologica. E’ l’appello di Coldiretti Avellino agli ... Scrive irpinianews.it

Coldiretti ed Expo - Azienda Agrituristica Biologica Petrilli