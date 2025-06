Codice rosso guardia alta L’impegno dei carabinieri | 1 575 denunce e 34 arresti

L’impegno dei carabinieri è palpabile e in prima linea nella tutela delle persone più vulnerabili. Con oltre 1.575 denunce e 34 arresti legati a casi di codice rosso, il loro lavoro quotidiano si traduce in azioni concrete contro maltrattamenti e violenze. Un dato che lascia senza parole: i casi sono raddoppiati rispetto al passato, testimoniando la crescente attenzione e determinazione delle forze dell’ordine nel proteggere le vittime e far rispettare la legge.

C'è un dato che colpisce su tutti e riguarda i casi da codice rosso. Più di quattro in media al giorno per un totale di 1.575 persone denunciate e 34 arrestate per maltrattamenti, atti persecutori e violenze. In totale 1.609 indagati, il doppio degli 881 conteggiati nel periodo precedente. Un dato, fornito dal comando provinciale di Bergamo durante la cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell'Arma, che spicca nel bilancio dell'attività durante gli ultimi dodici mesi (il periodo che va dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025). Complessivamente sono stati gestiti 33.700 reati, controllate 145mila persone; in manette sono finite oltre 780 persone, denunciate in stato di libertà più di 7.