Code causate dai lavori Leoci attacca Anas | Sospenderli o farli di notte

I lavori lungo le strade di Brindisi e sulla statale 16 stanno causando notevoli disagi alla viabilità, con code di 2-3 km registrate anche oggi, sabato 7 giugno 2025. Per garantire la sicurezza e fluidità del traffico, si valutano interventi come sospensioni temporanee o lavori notturni, al fine di ridurre i disagi ai cittadini e agli automobilisti. È importante restare aggiornati sulle comunicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti in modo più sicuro ed efficiente.

Code a causa dei lavori nei pressi di Brindisi e sulle statale. Se ne sono registrate ieri, se ne registrano oggi, sabato 7 giugno 2025. Fino alle 13, sulla variante della strada statale 16 (in territorio di Brindisi), la polizia stradale ha avuto a che fare con code di 2-3 chilometri in un senso.

