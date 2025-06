Coco Gauff vince il Roland Garros e ringrazia i genitori | “Mi mantenete con i piedi per terra”

Coco Gauff conquista il suo secondo titolo Slam sorprendendo il mondo con una vittoria emozionante al Roland Garros, battendo la numero 1 Sabalenka in una finale avvincente. La giovane stella americana, grazie alla sua determinazione e talento, si distingue ancora una volta nel panorama tennistico internazionale. Nel discorso di ringraziamento, ricorda con affetto e umiltà i genitori, stringendo il messaggio: “Mi mantenete con i piedi per terra”. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa straordinaria impresa.

Coco Gauff ha vinto il Roland Garros. La tennista americana si è imposta in una finale combattuta sulla numero 1 Sabalenka. Secondo titolo Slam per Gauff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

