Coco Gauff trionfa al Roland Garros | batte Sabalenka e conquista il suo secondo Slam

Coco Gauff, la stella emergente del tennis mondiale, conquista il prestigioso Roland Garros e scrive un nuovo capitolo della sua brillante carriera. Dopo aver battuto Aryna Sabalenka in tre emozionanti set, la giovane statunitense di soli 19 anni si aggiudica il suo secondo titolo Slam, confermando il suo talento e la sua crescita. Questa vittoria non solo consacra Gauff come una delle future grandi campionesse, ma segna anche un traguardo storico per la sua giovane età.

Coco Gauff è la nuova campionessa del Roland Garros. Dopo due ore e mezza di gioco, la statunitense, classe 2004, si è imposta su Aryna Sabalenka in 3 set (6-7, 6-2, 6-4), conquistando il suo secondo titolo Slam in carriera. Per la numero due del mondo si tratta della prima vittoria a Parigi, dopo il successo nel 2023 agli US Open, dove vinse contro la bielorussa in tre set. Gauff è anche la più giovane a vincere due Major su due superfici diverse dai tempi di Maria Sharapova, nel 2006. Un risultato che riduce il distacco nella classifica generale, ma non lo stravolge: nonostante la sconfitta, Sabalenka rimane salda al comando del ranking WTA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Coco Gauff trionfa al Roland Garros: batte Sabalenka e conquista il suo secondo Slam

