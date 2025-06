Coco Gauff è la nuova campionessa del Roland Garros! Sabalenka sconfitta dopo una finale palpitante

Coco Gauff conquista il suo primo storico titolo al Roland Garros, scrivendo un nuovo capitolo nel tennis femminile. Dopo una finale avvincente e combattuta contro Aryna Sabalenka, la giovane statunitense si impone con determinazione in un match che resterà nella memoria per la sua intensità e imprevedibilità. La regina di Parigi 2025 ha dimostrato di saper affrontare anche le sfide più difficili, lasciando il pubblico senza fiato fino all'ultima palla.

La nuova regina di Parigi è Coco Gauff: la statunitense supera la bielorussa Aryna Sabalenka nella finale del torneo di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, al termine di una battaglia lunga due ore e quaranta minuti, vinta dalla numero 2 del seeding con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-4, in un match fortemente condizionato da un vento molto sostenuto. Nel primo set la bielorussa sembra interpretare meglio le condizioni ambientali e dallo 0-1 scappa sul 4-1. Gauff trova la quadratura del cerchio, recupera entrambi i break di svantaggio ed impatta sul 4-4. Nuovo break di Sabalenka, che nel decimo game sciupa due set point e poi subisce il controbreak.

