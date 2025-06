CM com – Lazio rinnovo a un passo per Pedro | ecco i dettagli | Calciomercato

Lazio e Pedro, un sodalizio destinato a continuare: il rinnovo è ormai a un passo. Dopo settimane di trattative, le ultime notizie di Calciomercato.com svelano dettagli importanti che confermano l’accordo imminente tra il club biancoceleste e il campione spagnolo. Una decisione che rafforza il legame tra il giocatore e la squadra, puntando a nuovi traguardi insieme. La stagione promette emozioni ancora più intense: ecco cosa ci riserva il futuro.

Lazio, rinnovo a un passo per Pedro: ecco i dettagli. Simone Gervasio Pedro e la Lazio ancora insieme. Come scrive Repubblica oggi, il fuoriclasse spagnolo ha trovato l'intesa di massima col club per il rinnovo del contratto e la firma arriverà a breve. Sarri lo aveva voluto all'inizio della sua prima esperienza in biancoceleste e anche adesso punterà molto sull'esperienza del 37enne canario, ex Barça, Chelsea e Roma, per risollevare la Lazio dopo una stagione negativa.

