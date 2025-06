Claudio Ranieri è il nuovo Mario Monti con Spalletti lo spread è tornato sopra i 500 i punti

Il calcio italiano attraversa un momento di grande caos e incertezza, tra spostamenti di poltrone e crisi di risultati. Claudio Ranieri, con il suo stile deciso, sembra assumere il ruolo di salvatore, mentre lo spread torna a preoccupare gli analisti finanziari, superando i 500 punti. L’Italia rischia di perdere un’altra grande occasione in campo internazionale, mentre Spalletti lotta contro un gradimento in caduta libera. La situazione è complessa e ci chiede di riflettere: quanto durerà questa crisi?

Claudio Ranieri è il nuovo Mario Monti, la Nazionale ha riportato lo spread oltre 500 i punti Sono ore concitate per il calcio italiano e per la Nazionale. Ancora una volta l'Italia rischia di non prendere parte al Mondiale. Uno scandalo assoluto. Luciano Spalletti è ai minimi storici di indice di gradimento. Da Vate del belgiuochismo si è ritrovato a sognare il corto muso allegriano. La squadra non mostra margini di crescita, anche perché la materia prima scarseggia, ed è stata travolta da un'involuzione che appare oggi irreversibile. Insomma, crisi profonda. Una crisi che ricorda quella del 2011 però del governo italiano.

