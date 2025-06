Claudio Baglioni festeggia i 40 anni de La vita è adesso e annuncia il Grand Tour | Saranno gli ultimi mille giorni nessun ripensamento

Claudio Baglioni celebra i 40 anni di "La vita è adesso", un capolavoro che ha scritto la storia della musica italiana. Con oltre 4,5 milioni di copie vendute e settimane in vetta alle classifiche, questo album rimane un’icona senza tempo. Per l’occasione, il cantautore annuncia il suo grand tour, i "mille giorni" di musica e emozioni, che saranno gli ultimi, senza ripensamenti. Un viaggio che promette di emozionare ancora una volta il pubblico di tutto il mondo.

"La vita è adesso" compie 40 anni. Questo progetto di Claudio Baglioni è il disco italiano più venduto di sempre con oltre 4,5 milioni di copie ed è rimasto per 27 settimane in testa alla classifica. Per questo importante anniversario, la Sony ha deciso di ripubblicare l'album con l'aggiunta dell'inedito " Il sogno è sempre" considerato il sequel narrativo del progetto di allora e l'idea di oggi". Il 18 giugno Edizioni Curci pubblica un cofanetto in edizione limitata a mille copie che contiene tra le altre cose il libro dell'artista Emiliano Ponzi che con i suoi disegni reinterpreta le emozioni dei testi di Claudio Baglioni.