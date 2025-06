Classifica Album 30 maggio – 5 giugno | Alfa spodesta Ultimo e si prende il primo posto

La classifica degli album dal 30 maggio al 5 giugno 2025 ci svela interessanti sorprese e conferme, con Alfa Spodesta che conquista il primo posto grazie alla sua ultima uscita. La scena musicale italiana si rivela dinamica e in fermento, tra new entry della Generazione Z e artisti affermati. Scopriamo insieme chi sale, chi scende e quali sono i trend più caldi di questa settimana, perché la musica non si ferma mai.

La Classifica Album stilata da Fimi e Gfk riferita alla week numero23 del 2025, vede due artisti della Gen Z come Alfa ed Olly insieme a Luchè nelle posizioni più alte. Dalla vetta conquistata la scorsa settimana, precipita alla #10 Ultimo con il Live Stadi 2024. Pubblicato il 25 maggio, ospita nella tracklist insieme ai brani registrati nei live dello scorso anno anche l'ultimo singolo Bella Davvero. In discesa dalla #7 alla #9 Achille Lauro con Comuni Mortali. Il settimo lavoro in studio del 34enne, è arrivato a quattro anni di distanza da Lauro, conquistando la vetta nella settimana della sua release (w17 del 2025).

In questa notizia si parla di: Classifica Album Maggio Alfa

