Clara Mondonico ospite d' onore ai Tornei del Gruppo Sportivo Avanguardia a Pistoia

Un evento imperdibile si prepara a illuminare Pistoia: il Gruppo Sportivo Avanguardia celebra il suo 72° anniversario con una serata speciale, e quale miglior modo per renderla indimenticabile se non con la presenza di Clara Mondonico, figlia del celebre Emiliano? La sua partecipazione non solo onora la tradizione calcistica della società, ma rappresenta anche un segnale di continuità e passione per i giovani atleti. Un’occasione da non perdere per gli amanti del calcio e dello sport giovanile.

Colpaccio del Gruppo Sportivo Avanguardia: ci sarà anche Clara Mondonico, la figlia del popolare allenatore di calcio Emiliano, prematuramente scomparso, alla serata di venerdì 13 giugno 2025 al "Frascari" di Pistoia per i Tornei del 72° anno di fondazione del Gruppo Sportivo Avanguardia 1953, storica e lodevole società di calcio per tutti. Tornei di calcio giovanile per Primi Calci (classe d'età 2016), Esordienti (2012), Pulcini (2014) e Piccoli Amici (2018-19), in programma per cinque serate. Le competizioni, quest'anno dedicate ad Amelio Tosi, tecnico dell'Avanguardia da poco venuto a mancare, e a Emiliano Mondonico appunto, sono in corso: il 17 maggio è toccato ai Piccoli Amici, il 24 ai Primi Calci, il 31 agli Esordienti, ieri ai Pulcini e infine venerdì 13 dalle 18 ancora ai Piccoli Amici.

