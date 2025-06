Civitanovese | Mauro Profili tra cessione e continuità incontro chiave a Roma

Mauro Profili si trova a un crocevia decisivo: continuare a guidare la Civitanovese o cedere il titolo sportivo a un gruppo interessato. Un incontro chiave a Roma potrebbe svelare le future sorti della squadra rossoblù, tra incertezze e opportunità. In un momento cruciale, le decisioni prese definiranno non solo il destino del club, ma anche il percorso di ripresa e stabilità che tutti attendono. Due strade, un’unica scelta: il futuro è nelle sue mani.

Prendere o lasciare. È il bivio nel quale è di fronte Mauro Profili, presidente della Civitanovese, che in queste ore riflette sulle due opzioni: restare al timone della Civitanovese oppure cedere il titolo sportivo al gruppo che si è fatto avanti già da alcune settimane. Allo stesso tempo, il massimo vertice societario è obbligato a pensare al futuro della squadra rossoblù, proprio perché la trattativa potrebbe anche non andare in porto. Due giorni fa, Profili è stato avvistato in città con Paolo Pochetti, manager milanese che nella scorsa stagione è stato direttore generale del Chieti. Con Pochetti, Profili ha sempre avuto un ottimo rapporto nell'ultimo anno e, lo scorso inverno, il club abruzzese era interessato a Brunet e Padovani.

