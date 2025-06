Città della Scienza ospita la Sea Beyond Ideas Box per la Giornata Mondiale dell’Oceano

In occasione della Giornata Mondiale dell’Oceano, Città della Scienza a Napoli si trasforma in un vivace laboratorio di scoperta e consapevolezza. Con attività interattive e innovative, il luogo invita grandi e bambini a esplorare le sfide dell’inquinamento marino e a riflettere sul futuro dei nostri oceani. Un’occasione unica per capire, coinvolgere e agire, perché la tutela del mare comincia con la conoscenza.

di Marco Milano Per l’8 giugno, giornata mondiale dell’Oceano, Città della Scienza a Napoli propone una serie di laboratori scientifici interattivi in cui si esploreranno insieme le cause e le conseguenze dell’inquinamento marino. Nel fine settimana Città della Scienza accoglierà le attività nati nell’ambito del progetto “Sea Beyond Ideas Box”, mediateca multimediale interamente dedicata all’Educazione all’Oceano, realizzato da Biblioteche Senza Frontiere Italia con il supporto di “Sea Beyond”, progetto del Gruppo Prada condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (Unesco-Coi) dal 2019 “con l’obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell’Oceano e la sua sostenibilità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Città Scienza Oceano Beyond

