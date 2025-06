Circoscrizioni sopralluogo di Falcomatà per riaprire la sede di Gallina

Da sempre intenzionato a riattivare le sedi circoscrizionali, il primo cittadino, Giuseppe Falcomatà, a margine del sopralluogo, tenutosi nei giorni a Gallina ha dichiarato: "Riattivare le circoscrizioni nelle aree collinari per offrire maggiori servizi e punti di riferimento per i cittadini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Circoscrizioni, sopralluogo di Falcomatà per riaprire la sede di Gallina

