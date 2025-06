Cinque anni per spaccio di droga | 31enne beneventana finisce in carcere

Una donna di 31 anni di Benevento si trova ora dietro le sbarre, condannata a cinque anni di reclusione per spaccio di droga. L'ordine di esecuzione è stato emesso dalla Procura Generale di Napoli, confermando la severità delle pene per chi rischia la propria libertà per attività illecite. Questo caso evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità , rafforzando la sicurezza della comunità .

I Carabinieri hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di una donna di 31 ann i, residente a Benevento. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, dopo la condanna dell'imputata. La donna è stata ritenuta colpevole del reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi tra Benevento e provincia. La lunga attività di indagine e le risultanze processuali hanno portato all'irrogazione di una pena pari a cinque anni di reclusione.

In questa notizia si parla di: Anni Cinque Spaccio Droga

