Cinquantenne ruba due scooter | lo incastrano le telecamere di sorveglianza

Un cinquantenne di Ponticelli, coinvolto in un più ampio episodio di furti di scooter, è stato arrestato questa mattina grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La sua cattura ha messo fine a una serie di azioni illecite che avevano scosso la comunità locale. La giustizia ora fa il suo corso, confermando ancora una volta l’efficacia della videosorveglianza nel garantire sicurezza e legalità.

Un uomo di 50 anni, residente a Ponticelli, è stato arrestato stamattina dagli agenti del commissariato di Torre del Greco, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

