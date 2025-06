Cinema a 350 euro il Ministero della Cultura rilancia la rivoluzione estiva delle sale | da giugno a settembre prezzi scontati

L'estate si preannuncia all'insegna del grande cinema con una sorpresa imperdibile: il Ministero della Cultura lancia "Cinema Revolution 2025", offrendo biglietti a soli 3,50 euro da giugno a settembre. Un'occasione unica per riscoprire i film italiani ed europei e riavvicinare gli italiani alle sale cinematografiche. Preparate popcorn e sogni ad occhi aperti: l'estate del cinema sta diventando ancora piĂą accessibile e coinvolgente.

Da giugno scatta l'operazione seduzione del Ministero della Cultura per riportare gli italiani nelle sale cinematografiche. Il sottosegretario Lucia Borgonzoni annuncia il ritorno di "Cinema Revolution 2025", l'iniziativa che dal 13 giugno al 20 settembre permetterĂ di vedere film italiani ed europei al prezzo simbolico di 3,50 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

