Il mondo del commercio globale si agita di fronte alle recenti tensioni tra Cina e UE, con il ministro Wang Wentao e Maros Sefcovic impegnati in colloqui cruciali a Parigi. Tra indagini antidumping, sussidi e controlli all’esportazione, le decisioni prese potrebbero influenzare i futuri equilibri economici e commerciali. È un momento decisivo per le relazioni internazionali, che richiede attenzione e analisi approfondite per capire le implicazioni di queste dispute.

Wang Wentao, ministro del Commercio della Cina, e Maros Sefcovic, commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza Economica, hanno tenuto colloqui a Parigi il 3 giugno sul caso anti-sussidi dell’Unione Europea (UE) riguardante i veicoli elettrici (EV) cinesi, sull’indagine antidumping della Cina sul brandy proveniente dall’UE, e sulle politiche di controllo alle esportazioni, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero del Commercio. Durante i loro colloqui, due parti hanno condotto discussioni mirate, sincere e approfondite su questioni urgenti e importanti, tra cui quelle sopra menzionate, e hanno incaricato i rispettivi gruppi di lavoro di intensificare gli sforzi per preparare gli aspetti economici e commerciali dell’importante agenda tra Cina e UE di quest’anno, ha riferito il portavoce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-UE: discusso caso anti-sussidi EV, indagine antidumping su brandy e controlli a esportazioni

