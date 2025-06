Cina | riserve di valuta estera in crescita a maggio

Le riserve di valuta estera della Cina continuano a crescere, toccando i 3.285,3 miliardi di dollari a maggio 2025. Dopo un aumento di 3,6 miliardi rispetto ad aprile, i dati ufficiali mostrano una solida stabilità economica e strategie di gestione valutaria efficaci. Questo trend riflette la forza del paese nel mantenere riserve robuste, supportando la sua posizione finanziaria globale. Un segnale incoraggiante per l’economia cinese e gli investitori internazionali...

Le riserve di valuta estera cinesi ammontavano a 3.285,3 miliardi di dollari alla fine di maggio 2025, in aumento di 3,6 miliardi di dollari, o allo 0,11% rispetto alla fine di aprile, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Gli effetti combinati della conversione valutaria e delle variazioni dei prezzi degli asset hanno portato all'aumento delle riserve di valuta estera della Cina a maggio, ha riferito in un comunicato l'Amministrazione statale dei cambi. L'economia della Cina ha continuato a riprendersi e a migliorare, e la qualita' dello sviluppo economico e' migliorata costantemente, fornendo un sostegno al mantenimento della stabilita' delle riserve di valuta estera del Paese, ha aggiunto il comunicato.

Cina Riserve Valuta Estera

