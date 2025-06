Cina | rapporto sussidi per la permuta di auto accelerano l’adozione dei NEV

Le politiche cinesi di sussidi per la permuta di auto stanno rivoluzionando il settore dei veicoli a nuova energia (NEV), accelerando l’adozione su larga scala. Con una penetrazione mensile stimata superiore al 60% nel mercato delle auto passeggeri entro il 2025, questa strategia dimostra come incentivi mirati possano guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile. Un fenomeno che sta ridefinendo il panorama automobilistico globale.

I sussidi della Cina per la permuta delle automobili stanno accelerando l’adozione dei veicoli a nuova energia (NEV), con una penetrazione mensile dei NEV nel mercato delle auto passeggeri che si prevede superera’ il 60% nel 2025, secondo un rapporto sull’industria automobilistica pubblicato ieri. Il rapporto, redatto da Automotive Data of China (Tianjin) Co., Ltd. e dalla piattaforma di informazione, commercio e servizi automobilistici Dongchedi, o DCar, ha rilevato che oltre il 70% dei consumatori intervistati ha dichiarato che i sussidi hanno aumentato la loro intenzione di acquisto. Nel primo trimestre del 2025, gli acquisti di auto passeggeri tramite permuta hanno raggiunto 2,79 milioni di unita’ in Cina, con un aumento su base annua di oltre un milione di unita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: rapporto, sussidi per la permuta di auto accelerano l’adozione dei NEV

