Cina | piantare corallo sott’acqua

Scoprite il sorprendente mondo sottomarino della Cina, dove tecniche innovative di ripristino dei coralli stanno rigenerando gli ecosistemi marini. Seguite Liu Yutian di Xinhua nell'affascinante viaggio tra acque cristalline e progetti sostenibili al largo dell’isola di Fenjiezhou, Hainan. Un esempio straordinario di come l’uomo possa contribuire alla conservazione dell’oceano, un passo fondamentale per un futuro più verde e resilient. Per saperne di più, visitate il video completo al link indicato.

Tuffatevi nel blu e osservate la conservazione dell’oceano in azione. Seguite Liu Yutian di Xinhua in visita a un progetto di ripristino dei coralli al largo dell’isola di Fenjiezhou, nell’Hainan, in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma625236962523692025-06-07cina-piantare-corallo-sott-acqua Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: piantare corallo sott’acqua

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cina Piantare Corallo Sott

Cina, salvo dopo 3 giorni sott'acqua - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. Si legge su video.corriere.it

Cina meridionale sott'acqua. E' la più grave inondazione degli ultimi decenni - Cina meridionale sott'acqua. E' la più grave inondazione degli ultimi decenni Le immagini della piena del fiume Xijiang, nella contea di Tengxian, nella regione autonoma della Guangxi Zhuang ... Segnala rainews.it

ORZATA E CAFFE' con burro di mandorle