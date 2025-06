Cina | esame nazionale di ammissione all’universita’ inizia in tutto il Paese

In tutta la Cina, milioni di giovani si preparano ad affrontare il cruciale esame di ammissione all’università, il famigerato Gaokao. Tra tensione e speranze, studenti e insegnanti condividono momenti di forte emozione in questa giornata decisiva. Il futuro di un’intera generazione si gioca in queste ore, mentre il paese si ferma per un momento di grande importanza educativa e culturale. La sfida è iniziata: il cammino verso il sogno universitario ha inizio.

Un insegnante incoraggia uno studente fuori da un centro d'esame per l'esame nazionale di ammissione all'universita' a Changsha, nella provincia cinese centrale dello Hunan, il 7 giugno 2025. L'esame nazionale di ammissione all'universita' di quest'anno, noto anche come gaokao, e' iniziato oggi in tutto il Paese. Un totale di 13,35 milioni di studenti cinesi e' pronto a sostenere l'esame di quest'anno. Una studentessa abbraccia la sua insegnante prima di entrare in un centro d'esame per l'esame nazionale di ammissione all'universita' ad Harbin, nella provinca cinese nord-orientale dello Heilongjiang, il 7 giugno 2025.

