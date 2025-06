Cina | da smog alla luce solare successo della campagna decennale per la qualita’ dell’aria a Pechino

Dopo anni di sfide e impegno, Pechino celebra un traguardo storico nella battaglia contro lo smog: nel 2024, la città ha registrato 290 giorni di buona qualità dell’aria, il dato più alto mai raggiunto. Un successo frutto di una campagna decennale che ha trasformato il cielo della capitale cinese. Per scoprire i dettagli di questa straordinaria metamorfosi, ti invitiamo a visitare il video al seguente indirizzo: ...

Pechino ha registrato un costante progresso nella qualita' dell'aria nel 2024. Il numero di giorni con buona qualita' dell'aria ha raggiunto quota 290, con un aumento di 114 giorni rispetto al 2013 e rappresentando il numero piu' alto mai registrato.

Aria Qualita Cina Smog

