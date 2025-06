Cina | consegna di litchi tramite droni nel Guangdong

In un innovativo passo avanti nella logistica agricola, la Cina ha iniziato a consegnare i preziosi litchi tramite droni nel Guangdong. Il 5 giugno 2025, un drone ha consegnato un cesto di frutta fresca nel frutteto di Gaozhou, dimostrando come la tecnologia possa rivoluzionare la distribuzione e garantire qualità e efficienza. Questa soluzione all’avanguardia apre nuove prospettive per la filiera agricola del futuro.

Un drone consegna un cesto di litchi in un frutteto a Gaozhou, nella citta’ di Maoming, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 5 giugno 2025. Nel pieno dell’indaffarata raccolta dei litchi freschi a Maoming, soprannominata la “citta’ natale dei litchi”, la tecnologia dei droni e’ stata adottata per il trasporto e la consegna al fine di superare gli ostacoli logistici e garantire la qualita’ del frutto. Un membro del personale opera un drone caricato con un cesto di litchi per l’atterraggio in un frutteto a Gaozhou, nella citta’ di Maoming, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 5 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: consegna di litchi tramite droni nel Guangdong

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Litchi Consegna Droni Guangdong

Cina: consegna di litchi tramite droni nel Guangdong - Un drone consegna un cesto di litchi in un frutteto a Gaozhou, nella citta' di Maoming, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 5 giugno ... Da romadailynews.it

Amazon vicina alla consegna tramite droni - Il colosso e-commerce di Jeff Bezos fa un passo avanti importantissimo nel percorso per l’autorizzazione alla consegna tramite droni Amazon vicina alla consegna tramite droni. Il colosso e-commerce di ... Secondo money.it

La consegna con i droni per Amazon non è più fantascienza - Ad undici anni dalla presentazione da parte di Jeff Bezos del progetto di consegna tramite droni, il colosso di Seattle non ha alcuna intenzione di mollare. Nella giornata di ieri infatti si è ... Lo riporta tech.everyeye.it

DJI Mini 3 CONFIRMED LEAKED PHOTOS | HUGE UPGRADE!