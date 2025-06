Ciliegie in corsa | al via la prima edizione della gara podistica a Giuliano Teatino

Immergersi nell’atmosfera frizzante di una corsa all’insegna della tradizione e del gusto, dove le ciliegie diventano protagoniste di un evento unico nel suo genere. La prima edizione delle “Ciliegie in Corsa” promette di unire sport e cultura locale, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e saporita. Attorno a questo frutto simbolo del territorio, la Pro Loco di Giuliano Teatino e l’Ortona For Runners hanno preso spunto per creare qualcosa di speciale che resterà nel cuore di tutti...

Le ciliegie sono il filo conduttore di un inedito evento podistico a Giuliano Teatino in programma domenica 8 giugno. Apprezzate per la loro freschezza e genuinità, attorno a questo frutto simbolo del territorio, la pro loco di Giuliano Teatino e l’Ortona For Runners hanno preso spunto per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ciliegie in corsa: al via la prima edizione della gara podistica a Giuliano Teatino

