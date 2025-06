Cilento in fiamme distrutti 10 ettari di macchia mediterranea | pompieri in azione

Un vasto incendio nel Cilento minaccia l'ambiente e il patrimonio locale. Oggi pomeriggio a Prignano Cilento, le fiamme hanno divorato circa 10 ettari di macchia mediterranea e uliveti, allarmando la comunità. I Vigili del Fuoco, impegnati da ore con le loro squadre e supportati da un’autobotte, stanno lavorando senza sosta per domare il rogo e limitare i danni. La situazione resta critica e in evoluzione, ma la speranza è che l’intervento tempestivo possa contenere il disastro.

Un vasto incendio è divampato, oggi pomeriggio, a Prignano Cilento. Circa 10 ettari di macchia mediterranea e uliveti sono interessati dalle fiamme. Sul posto stanno operando da diverse ore i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli supportati da un'autobotte.

CILENTO 6 Ettari di macchia Mediterranea bruciati nel Parco del Cilento