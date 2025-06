cile i danni dopo il sisma di magnitudo 6 4 nella regione di atacama

Un violento terremoto di magnitudo 6.4 ha scuotuto la regione di Atacama in Cile, lasciando dietro di sé danni e inquietudine. Sebbene non siano state riportate vittime, le ripercussioni si sono fatte sentire, con interruzioni nel servizio elettrico e alcune frane leggere. La popolazione si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa scossa potente, che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e spietata.

Copiaco (Atacama), 7 giu. (askanews) - Un potente terremoto di magnitudo 6.4 è stato registrato in Cile; secondo il Servizio nazionale di prevenzione e risposta ai disastri del Paese, l'epicentro è stato a circa 54 chilometri a sud di Diego de Almagro, nella regione di Atacama. Non si sono registrate vittime ma ripercussioni sul servizio elettrico e lievi frane, secondo quanto riferito dalle autorità. Nelle immagini si vedono i danni agli edifici, vetri distrutti, crolli e secondo quando mostrato dai media locali ci sono state piccole frane in diverse zone della città di Copiapò, 800 km a Nord di Santiago. 🔗 Leggi su Quotidiano.net