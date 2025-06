Cibo sequestrato lavoratori in nero e multe Il ristorante del famoso nei guai

ma la sua fama rischia di naufragare sotto il peso di accuse gravissime. Recenti controlli hanno portato al sequestro di cibo e all’identificazione di lavoratori in nero, con sanzioni salatissime per il ristorante. Un episodio che scuote non solo la scena gastronomica partenopea, ma anche l’immagine di chi aveva puntato sulla trasparenza e l’autenticità. La vicenda solleva interrogativi fondamentali sulla sostenibilità etica del successo online.

Nel cuore della Napoli più glamour, a due passi da piazza Sannazaro, dove la movida si fonde con la tradizione gastronomica, una nuova apertura aveva acceso l’entusiasmo di tanti: un ristorante di pesce gestito da due volti notissimi del web, acclamati sui social come simbolo di autenticità popolare e spirito imprenditoriale partenopeo. Il locale, nato come evoluzione di un successo social costruito a colpi di video virali tra bancarelle, mercati e ricette tradizionali, sembrava promettere un connubio tra folklore e cucina di qualità. Ma dietro le insegne scintillanti e le code di follower pronti a scattare selfie con le star di TikTok, le autorità hanno scoperto una realtà ben più oscura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ristorante Cibo Sequestrato Lavoratori

“Non mangiate quel cibo”. Davide muore al ristorante, spunta la recensione choc: era già successo - "Non mangiate quel cibo": un avvertimento drammatico dopo la morte di Davide, un uomo di 50 anni, avvenuta al termine di un pranzo tra colleghi.

Ristorante Diamanti del Mare da incubo: cibo sequestrato, lavoratori in nero, sequestri e multe - Ristorante Diamanti del Mare del noto Tiktoker Gennaro Di Napoli nei guai. Ispezione Vigili, Ispettorato, Asl: sequestro attività e cibo, multe ingenti. Si legge su fanpage.it

Una tonnellata di cibo sequestrato in un ristorante di Monte San Biagio a Latina, locale chiuso - Un ristorante di Monte San Biagio è stato chiuso per gravi violazioni igieniche, con 1.000 kg di prodotti sequestrati e sanzioni amministrative. virgilio.it scrive

Ristorante pontino chiuso dopo il sequestro di una tonnellata di cibo irregolare e la scoperta di lavoratori in nero - Nella giornata di ieri, 28 maggio, i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio, insieme ai carabinieri dei NAS di ... Si legge su latinapress.it

Sequestri a venditori abusivi, lavoratori schiavi e cibo scaduto in bar e ristoranti