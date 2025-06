Cibo sequestrato e lavoratori in nero il ristorante degli influencer finisce nei guai

Ma dietro il successo e la fama, si celano problemi seri: cibo sequestrato e lavoratori in nero. Il ristorante degli influencer napoletani rischia di trasformarsi in una storia di notorietà negativa, sollevando questioni sul rispetto delle normative e l’etica nel mondo dell’influencer marketing. La scena culinaria di Napoli si trova ad affrontare un difficile bivio tra tradizione e legalità, dimostrando che la fama non basta senza responsabilità.

Nel cuore elegante e vivace di Napoli, tra le luci di piazza Sannazaro e i profumi della cucina tradizionale, un nuovo ristorante di pesce aveva conquistato la curiosità del pubblico. Non un locale qualunque, ma il frutto della fama social di due influencer partenopei, diventati celebri per i loro video tra mercati popolari e bancarelle, simboli di un'autenticità chiassosa e verace. Il progetto sembrava ambizioso: unire la tradizione napoletana con la visibilità virale dei social network, trasformando un seguito da milioni di visualizzazioni in un business gastronomico di successo. Dietro le quinte, però, la realtà è apparsa molto diversa.

