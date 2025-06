Ciampi | Al Moscati si tutelino i pazienti non le poltrone

È inaccettabile che i pazienti sopportino attese di oltre 200 ore al Pronto Soccorso di Avellino, mentre i vertici si dimettono in segno di protesta. La priorità deve essere la tutela della salute, non il comfort delle poltrone. È ora che le istituzioni intervengano con decisione, garantendo risposte concrete e un servizio all'altezza dei cittadini. Ciampi invita a mettere al centro le persone, non gli interessi di turno.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Pazienti in attesa per oltre 200 ore al Pronto Soccorso di Avellino, prima di una visita o di trovare un posto letto, mentre i dirigenti del reparto di Emergenza si dimettono da incarichi apicali in aperto dissenso con i vertici aziendali". È il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi, a denunciare quanto sta accadendo nelle ultime ore e a lanciare un appello alla vigilia delle nomine in sanità: " Serve un richiamo forte alla serietà e alla responsabilità ". "Al di là delle evidenti criticità strutturali dell'ospedale Moscati – prosegue Ciampi – oggi servono uomini e donne di competenza e caratura, capaci di rispondere concretamente ai bisogni dei pazienti.

