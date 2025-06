Ciak si gira I ragazzi di oggi si raccontano

Ciak, si gira (ancora) in Umbria. E a parlare questa volta sono ragazzi decisamente speciali, scelti in tutta Italia e pronti a confrontarsi sui temi che stanno loro piĂą a cuore, riuniti nell’antica pieve di Pian di Marte sul Trasimeno. Si tratta del film documentario “E se ora, lontano - Un’altra voce esiste“ diretto da Massimo Selis che ha realizzato soggetto e sceneggiatura con Belinda Bruni, con produzione di Phausania Film e patrocinio del Comune di Perugia. Per questo il lavoro, adesso è in fase di postproduzione, è stato presentato a Palazzo dei Priori. "Il film – ha raccontato l’assessore Fabrizio Croce – è stato girato anche a Perugia con il nostro sostegno, confermando l’attenzione verso le produzioni cinematografiche, per la valenza culturale e il ritorno d’immagine per la cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciak si gira I ragazzi di oggi si raccontano

