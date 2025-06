Ci salva solo lui | dopo Norvegia-Italia plebiscito social per Ranieri ct VOTA il sondaggio

Dopo il 3-0 in Norvegia, la sfida tra delusione e speranza si gioca sui social: il popolo azzurro si mobilita, e il nome di Claudio Ranieri emerge come soluzione condivisa. È il momento di far sentire la nostra voce: vota nel sondaggio e unisciti alla vera rivoluzione azzurra!

Dopo il 3-0 di Oslo tanta frustrazione e una soluzione condivisa dal tribunale del web: Claudio Ranieri nuovo commissario tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Ci salva solo lui": dopo Norvegia-Italia, plebiscito social per Ranieri ct. VOTA il sondaggio

Da un anno inadeguato. #Ranieri in panca per salvare i cavoli #SpallettiOut Partecipa alla discussione

Italia distrutta dalla Norvegia e c’è chi chiede l’esonero di Spalletti: al suo posto un solo nome - L’Italia travolta 3-0 dalla Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: tifosi contro Spalletti, in tanti chiedono Ranieri ct. Secondo msn.com

Fermate Spalletti e Gravina: le due facce del disastro azzurro. E ora? L’unica opzione è Ranieri - Il “poltronismo” è un male nazionale, ha devastato anche il calcio. Intanto il cammino che porta al mondiale 2026 è già compromesso: dopo la figuraccia contro la Norvegia, serve un ct in grado di gest ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Disastro Italia in Norvegia, Mondiali già a rischio. Su Spalletti l’ombra del papa laico: Claudio Ranieri - Nazionale inesistente (perde 3-0). Ora il tema è: si va avanti con Luciano o è meglio cambiare in vista dei play-off? A meno che il ct non si dimetta. La freddezza di Gravina sul caso Acerbi. Disastro ... Si legge su informazione.it

CHE SCHIFO! ESONERATELO SUBITO E ANDATE A PREGARE RANIERI SOTTO CASA! NORVEGIA-ITALIA 3-0