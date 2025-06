Christopher Thomas Luciani ucciso a 16 anni Con crudeltà Per nonna Olga | Questa sentenza è per lui

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Rosciano, lasciando un vuoto incolmabile. La sentenza di 19 e 16 anni di reclusione ai due giovani responsabili rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia, ma non potrà mai colmare il dolore di Nonna Olga e di tutti coloro che hanno conosciuto Christopher. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale lavorare per proteggere i nostri giovani e prevenire simili drammi in futuro.

19 e 16 anni di reclusione ai due giovani che il 23 giugno scorso hanno ucciso, con 25 coltellate, Christopher Thomas Luciani, 16enne di Rosciano, cresciuto assieme alla nonna Olga Cipriano, che da un anno si batte per avere giustizia e per combattere il disagio giovanile, grazie anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Christopher Thomas Luciani ucciso a 16 anni "Con crudeltà". Per nonna Olga: "Questa sentenza è per lui"

