Christian Chivu nuovo allenatore dell' Inter | accordo biennale da 25 milioni

Christian Chivu è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter con un accordo biennale da 2,5 milioni a stagione. La sua nomina era già scontata dopo un summit riservato a Milano, dove si sono definiti gli ultimi dettagli. Ora, Chivu si prepara a mettere in atto il suo progetto, portando entusiasmo e nuova energia alla squadra nerazzurra. La sua sfida? scrivere un capitolo di successo sulla panchina dell’Inter.

La certezza di essere l’ allenatore dell’Inter ce l’aveva già dalla sera prima. Un summit a Palazzo Parigi a Milano con la dirigenza e Christian Chivu, insieme al suo agente, aveva portato a casa un accordo biennale da 2,5 milioni netti a stagione. Ieri un nuovo incontro in mattinata nella sede nerazzurra e un pomeriggio di lavoro sia per il procuratore (che deve risolvere i dettagli della risoluzione col Parma) sia per il tecnico, impegnato ad organizzare il futuro. Il tempo è poco, prima dell’esordio sul campo. Lunedì, giorno in cui potrebbe arrivare anche l’ufficialità, è programmato il raduno della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net