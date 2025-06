Choc a Tolentino ragazzini travolti da un furgone Morta 15enne gravissimo l' amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso

Un dramma scuote Tolentino: due giovanissimi sono stati travolti da un furgone nel tardo pomeriggio. La tragica notizia ha sconvolto la comunità, con una ragazza di soli 15 anni deceduta e un amico di 17 in gravissime condizioni, trasportato d’urgenza in elisoccorso a Torrette. Un incidente che solleva ancora una volta domande sulla sicurezza delle strade e l’attenzione alla guida.

TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino. Per la ragazzina, classe 2010, 15 anni non ancora compiuti, non. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Morta 15enne, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso

In questa notizia si parla di: Tolentino Choc Ragazzini Travolti

Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Morta 14enne, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso - Un tragico incidente ha sconvolto Tolentino: due adolescenti sono stati travolti da un furgone, lasciando la comunità sotto shock.

Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Morta 15enne, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso - TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino. Per la ragazzina, classe 2010, 15 anni non ancora compiuti, ... Segnala corriereadriatico.it

Ragazza di 15 anni investita e uccisa a Tolentino, ferito anche il giovane che era con lei: andavano al centro commerciale - Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino (Macerata). Due giovanissimi sono stati investiti da un furgone: per la ragazzina, 15 anni, non c'è ... msn.com scrive

“Urlano come femminucce, devono lasciarli lì”, l’audio choc sui ragazzi travolti dal fiume Natisone - C'è un audio che accompagna il filmato dei tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone, in Friuli, e ora dispersi. Nel video, diventato virale sui social, si sente un uomo che assiste alla ... Scrive fanpage.it