Choc a Tolentino ragazzini travolti da un furgone Morta 14enne gravissimo l' amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso

Un tragico incidente ha sconvolto Tolentino: due adolescenti sono stati travolti da un furgone, lasciando la comunità sotto shock. La ragazzina di 15 anni, ancora prima di compiere 16, ha perso la vita, mentre il suo amico di 17 anni è in gravissime condizioni e trasportato d’urgenza in elisoccorso a Torrette. Un episodio che solleva dolorose domande sulla sicurezza dei giovani e sulla prevenzione degli incidenti stradali.

TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino. Per la ragazzina, classe 2010, 15 anni non ancora compiuti, non.

