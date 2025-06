Choc a Tolentino ragazzini travolti da un furgone Gessica morta sul colpo a 15 anni gravissimo l' amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso

Una tragica tragedia scuote Tolentino: nel tardo pomeriggio, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino, portando alla morte di Gessica Vulpe, 15 anni, e lasciando in condizioni gravissime un suo amico di 17 anni. La comunità si stringe nel dolore di una perdita così precoce e improvvisa, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente, che ha sconvolto l’intera cittadina e ricordato quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale.

TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino. Per Gessica Vulpe, classe 2010, 15 anni non ancora compiuti,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Gessica morta sul colpo a 15 anni, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tolentino Gessica Anni Choc

Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Gessica morta sul colpo a 15 anni, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso - TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino. Per Gessica Vulpe, classe 2010, 15 anni non ancora ... Riporta corriereadriatico.it

Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Morta 15enne, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso - TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino. Per la ragazzina, classe 2010, 15 anni non ancora compiuti, ... Secondo corriereadriatico.it

Omicidio Mastropietro, indagini a tutto campo