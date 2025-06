Chivu quando l’annuncio ufficiale con l’Inter? C’è il giorno – Sky

Cristian Chivu si appresta a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter, con l’annuncio ormai alle porte. Dopo aver firmato un contratto biennale, l’attesa ormai sta per finire: presto la Beneamata comunicherà ufficialmente il cambio alla guida tecnica, sostituendo Simone Inzaghi. La curiosità dei tifosi è alta: quando arriverà l’annuncio ufficiale? Restate sintonizzati, perché l’atteso momento è ormai vicino.

Chivu presto verrà annunciato ufficialmente dall’Inter. Il tecnico rumeno ha firmato con la Beneamata, ma dell’annuncio bisogna aspettare ancora qualche ora. Le ultime sul successore di Simone Inzaghi. MANCA SOLO L’ANNUNCIO UFFICIALE – Cristian Chivu è praticamente un nuovo allenatore dell’Inter, anche se ancora manca il comunicato da parte del club nerazzurro. Il tecnico rumeno ha firmato due anni di contratto, ma per l’ufficialità definitiva bisogna attendere ancora qualche ora. Come riferisce Alessandro Sugoni, l’allenatore appena risolverà le ultime questioni burocratiche con il Parma, verrà annunciato sui canali ufficiali dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu, quando l’annuncio ufficiale con l’Inter? C’è il giorno – Sky

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Chivu Annuncio Inter Ufficiale

Chivu Inter, l’annuncio di Di Marzio: «Ora è lui il favorito, inizia la trattativa con il Parma. Ecco cosa servirà» - L’Inter accelera alla ricerca del suo nuovo mister, e Gianluca Di Marzio rivela che Chivu è ora il favorito per la panchina nerazzurra.

#Chivu sarà il prossimo allenatore dell'#Inter. Ha un contratto col #Parma fino a fine giugno e ci sono da sistemare gli ultimi dettagli burocratici per la firma e l'annuncio ufficiale che potrebbe quindi slittare a inizio settimana prossima @fcin1908it Partecipa alla discussione

Si attende l'ufficialità di Christian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter Mancano firme e annuncio che dovrebbero arrivare entro l'inizio della prossima settimana #Chivu #Inter Partecipa alla discussione

Ufficiale, Luis Henrique all'Inter: l'annuncio dei nerazzurri - Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Marsiglia e sarà a disposizione per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ... Come scrive msn.com

Inter, Chivu ha firmato: l'annuncio ufficiale a inizio settimana, ecco perché - Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell`Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida delle giovanili ... Da msn.com

Inter, inizia l’era Chivu: lunedì primo allenamento. Staff, chi ci sarà. Il preparatore atletico… - Dopo la lunga notte di confronto tra la dirigenza e Cristian Chivu, il nuovo corso nerazzurro ha preso ufficialmente il via ... Secondo fcinter1908.it

? CRISTIAN CHIVU È IL NUOVO ALLENATORE DELL' INTER CLAMOROSO REACTION CIFRE e DETTAGLI ?