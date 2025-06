Chivu programma mercato e lavoro con l’Inter! Due date per l’annuncio – CdS

L’attesa è finita: Chivu si prepara a guidare l’Inter, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera da allenatore. Con un contratto di due anni e una visione chiara per il futuro, il tecnico rumeno sta già pianificando la stagione insieme alla dirigenza. Due date chiave si avvicinano per l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve. La prossima stagione nerazzurra si prospetta ricca di innovazione e sfide emozionanti.

Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico rumeno, reduce dall’esperienza sulla panchina del Parma, è pronto a iniziare una nuova avventura in nerazzurro, legandosi con un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due date per il possibile annuncio. Intanto prepara e programma la nuova stagione insieme alla dirigenza. PRESTO UFFICIALE – L’ufficialità può arrivare oggi, al più tardi lunedì. Ma la sostanza non cambia: Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’ Inter. Dopo l’incontro conviviale di giovedì sera con i dirigenti Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, utile per tracciare le prime linee guida del nuovo corso, la giornata di ieri ha rappresentato una vera e propria full immersion per Chivu, che ha passato diverse ore nella sede dell’Inter in viale della Liberazione per definire i dettagli della nuova stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu programma mercato e lavoro con l’Inter! Due date per l’annuncio – CdS

