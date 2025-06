L'Inter si appresta a completare il suo staff tecnico in vista della prossima stagione, con Cristian Chivu ormai certo come nuovo allenatore. Dopo una lunga giornata di trattative e firme, il club nerazzurro sta definendo gli ultimi dettagli, incluso l’arrivo di tre membri dal Parma. Rimane da colmare un’unica figura per rendere il team completo e pronto a conquistare nuovi traguardi. La sfida è alle porte, e il futuro interista si promette ricco di entusiasmo e successi.

Chivu Inter, staff in fase di definizione: manca una figura per completare l’organico! Dal Parma arrivano 3 membri insieme al tecnico romeno. Sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore dell’ Inter. Tutto fatto ormai, con le firme sul contratto arrivate ieri dopo l’incontro in sede nerazzurra con i dirigenti durato circa 8 ore. In quell’arco temporale si è discusso anche dello staff tecnico che dovrà accompagnare il tecnico romeno, con alcuni membri che si porterà con sé dal Parma. Come spiega Tuttosport, però, resta da individuare chi sarà il preparatore atletico. CHIVU INTER – « L’allenatore rumeno porterà con sé tre persone con cui ha lavorato al Parma: Antonio Gagliardi (era il suo secondo), Angelo Palombo (collaboratore tecnico, ex centrocampista all’Inter con Ranieri in panchina) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri). 🔗 Leggi su Internews24.com