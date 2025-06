Chivu Inter lungo incontro con la dirigenza | si lavora per l’estate e il mercato ecco cosa si sono detti

Cristian Chivu, ex difensore e ora nuovo allenatore dell’Inter, si è confrontato a lungo con la dirigenza nerazzurra in un meeting di 8 ore dedicato al futuro del club. Tra strategie per l’estate, mercato e obiettivi per il mondiale per club, si delineano le prime mosse della nuova stagione. Ecco cosa è emerso dall’incontro che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia dell’Inter...

Chivu Inter, lungo incontro tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra: 8 ore di discorsi sul mondiale per club e il mercato Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter. Dopo giorni di attesa, l'ex difensore rumeno ha firmato un contratto biennale da 2 milioni di euro netti a stagione, più bonus. L'annuncio ufficiale è atteso.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Christian Chivu nuovo allenatore dell'Inter: accordo biennale da 2,5 milioni - Christian Chivu diventa l'allenatore dell'Inter con un contratto biennale. Il suo arrivo segna una nuova era per il club. Secondo ilgiorno.it

Inter, quando arriva l’ufficialità di Chivu e la priorità di mercato | CM.IT - Chivu è il prescelto dell'Inter per il dopo Inzaghi sulla panchina dell'Inter: vertice con la dirigenza per il nuovo attaccante ... Lo riporta calciomercato.it

Chivu-Inter, oggi nuovo incontro: attesi firma e annuncio ufficiale - L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a dirsi sì. Dopo un primo incontro, positivo, che si è svolto giovedì sera, oggi altro round tra la dirigenza nerazzurra, il tecnico rumeno e il suo agente per sis ... Secondo msn.com

