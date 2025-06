Chivu Inter lunedì la risoluzione con il Parma poi prevista la firma con il club nerazzurro | le ultime

Lunedì potrebbe segnare un importante cambio di passo per l’Inter, con la risoluzione del contratto di Chivu con il Parma e la firma che lo legherà ufficialmente ai nerazzurri. Questa decisione apre nuove prospettive per il futuro della panchina, lasciando intendere un possibile rilancio per la squadra. Resta da scoprire come questa svolta influenzerà il cammino dell’Inter nella stagione.

Chivu Inter, lunedì la risoluzione con il Parma e poi la firma con il club nerazzurro: le ultime. Lunedì potrebbe rivelarsi una data cruciale per il futuro della panchina dell’ Inter, poiché si prevede che Cristian Chivu firmi ufficialmente un accordo con la società nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico romeno è stato scelto dalla dirigenza dell’Inter per prendere il posto di Simone Inzaghi, e il suo arrivo sembra essere molto vicino. Nella giornata di lunedì, Chivu è atteso per completare la risoluzione del contratto attualmente in corso con il Parma. Una volta conclusa questa fase, sarà finalmente libero di approdare all’Inter e di firmare un nuovo contratto di durata biennale, che è già stato preparato per lui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, lunedì la risoluzione con il Parma, poi prevista la firma con il club nerazzurro: le ultime

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Inter Lunedì Chivu Risoluzione

Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter anticipate a venerdì, eventuale spareggio scudetto lunedì 26 - Il Consiglio di Lega ha annunciato il calendario dell’ultima giornata di Serie A, con Napoli-Cagliari e Como-Inter anticipate a venerdì 23 maggio.

Il termine "ripiego" in italiano indica una soluzione alternativa o di seconda scelta, adottata quando l'opzione preferita non è disponibile. Nel contesto calcistico, si riferisce a Cristian Chivu, nominato allenatore dell'Inter il 6 giugno 2025, dopo il mancato accord Partecipa alla discussione

Chiariello a CRC: “Chivu all’Inter era un film già visto. Ero convinto che Fabregas non si sarebbe liberato dal Como, di cui è anche azionista. E’ una soluzione azzardata, ma è nel solco dell’impostazione tattica di Inzaghi, ha mostrato personalità a Parma sepp Partecipa alla discussione

Chi vuol essere Talebano - 04/10/2021