Chivu Inter i giovani talenti lanciati da lui in Primavera | due di essi li ritroverà ad Appiano!

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, porta con sé un patrimonio di giovani talenti scoperti e sviluppati in Primavera, tra cui spiccano nomi promettenti come Giovanni Fabbian e Cesare. La sua missione? valorizzare e far crescere questi prospetti nel contesto della prima squadra. Due di questi giovani, già formati sotto la sua guida, avranno l’opportunità di ritrovarsi ad Appiano Gentile per scrivere un nuovo capitolo della loro carriera e contribuire al successo nerazzurro.

Chivu Inter, i giovani talenti lanciati da lui in Primavera: due di essi li ritroverà ad Appiano Gentile in questa sua nuova avventura!. Una delle missioni di Cristian Chivu all’ Inter sarà quella di valorizzare i giovani talenti facenti parte della rosa. Il tecnico rumeno, quando era alla guida della Primavera (con cui ha vinto lo scudetto nel 2022), ha lanciato diversi prospetti di assoluto livello. Da Giovanni Fabbian a Cesare Casadei, passando per Franco Carboni. Poi ci sono altri due gioielli che fanno ancora parte della rosa nerazzurra e saranno a disposizione dell’allenatore ex Parma ad Appiano Gentile: si tratta di Valentin Carboni e di Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, i giovani talenti lanciati da lui in Primavera: due di essi li ritroverà ad Appiano!

