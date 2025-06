Chivu Inter Gazzetta svela | ecco quando inizierà ad allenare sul mercato con Marotta si son detti…

Cristian Chivu pronto a scrivere un nuovo capitolo con l'Inter: la Gazzetta svela i retroscena sul suo arrivo a Milano, i discorsi con Marotta e l’attesa per il suo debutto ufficiale. L’ex difensore rossonero inizierà ad allenare già lunedì, dopo la risoluzione con il Parma, con un focus particolare sul calciomercato e le strategie di mercato che potrebbero definire il futuro nerazzurro. L’avventura interista sta per decollare — e il meglio deve ancora arrivare.

Chivu Inter, ecco i retroscena sul suo arrivo a Milano, quando inizierà ad allenare, i discorsi con Marotta e attenzione al focus sul calciomercato . Cristian Inizia Lunedì: risoluzione Parma, allenamento ad Appiano. Scrive così La Gazzetta dello Sport in merito a Chivu Inter. Il nuovo allenatore nerazzurro ha dato a tutti gli effetti il via alla sua avventura col club lombardo, sentiamo a tal proposito – proprio tramite un breve passaggio dalla Rosea – i retroscena legati all’ex Parma. CHIVU INTER – «La diplomazia del club, ad esempio, serve per la risoluzione del contratto in scadenza il 30 giugno col Parma: per togliere gli ultimi lacci e diventare disponibile da subito, il romeno tornerà in Emilia proprio lunedì mattina. 🔗 Leggi su Internews24.com