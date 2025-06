Chivu Inter ecco come giocheranno i nerazzurri | 3-5-2 la base ma gli esterni…

Chivu Inter si prepara a rivoluzionare il modo di giocare dei nerazzurri con il suo approccio innovativo. La base tattica sarà il 3-5-2, ma gli esterni promettono sorprese e nuove strategie, sotto la guida del romeno che cerca di riportare entusiasmo e vittoria a Milano. Gazzetta.it ha analizzato come potrebbe evolversi questa rivoluzione, rendendo il futuro nerazzurro ricco di aspettative e grandi sfide.

Chivu Inter, ecco come potrebbero giocare i nerazzurri con il romeno in panchina: il commento di Gazzetta.it. Chivu Inter, l'avventura sta per decollare. L'eroe del Triplete sarà il successore di Inzaghi sulla panchina nerazzurra e Gazzetta.it ha provato a spulciare nel modo di giocare dell'ex difensore, visto al Parma nelle ultime tredici partite. IL GIOCO – «Lo schema usato in Emilia ricalca quello impresso nella pietra di Appiano da Inzaghi e prima ancora da Conte: impossibile non partire ancora dal 3-5-2, Cristian ha già deciso la via della continuità anche perché conosce la rosa per averla spesso osservata dal vivo negli allenamenti di Simone.