Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore, dedicando otto intense ore in sede a dialogare con i dirigenti nerazzurri. Dall’analisi del Mondiale per Club alle strategie di mercato, passando per le telefonate decisive, ogni dettaglio viene ricostruito con precisione. La firma ufficiale è ormai questione di ore: lunedì l’Inter accoglierà il suo nuovo tecnico, segnando l’inizio di una stagione avvincente.

Chivu Inter, 8 ore in sede a parlare con i dirigenti! La ricostruzione di Tuttosport: «Dal Mondiale per Club, al mercato e quelle telefonate fatte.». Cristian Chivu sarà il nuovo tecnico dell’ Inter. La notizia era ormai certa da giovedì sera, ma solo ieri mattina è arrivata la firma ufficiale sul contratto: un biennale da 2 milioni di euro a stagione, più bonus. L’annuncio definitivo è previsto per lunedì, giorno in cui l’allenatore rumeno dirigerà anche il suo primo allenamento alla Pinetina. Nella giornata di ieri, come rivelato da Tuttosport, Chivu ha trascorso quasi otto ore nella sede del club, confrontandosi con i dirigenti Ausilio e Baccin. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, 8 ore in sede a parlare con i dirigenti! La ricostruzione: «Il Mondiale per Club, il mercato e quelle telefonate fatte…»

